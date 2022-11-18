Rektör Altun, Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarlarını ziyaret etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, birim ziyaretleri çerçevesinde Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarları binasını ziyaret etti. Rektör Altun, burada Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOMER) bünyesinde kurulan laboratuvarları da ziyaret ederek, yürütülen projeler hakkında da bilgiler aldı.

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  • 18.11.2022 09:30
  • Güncelleme: 18.11.2022 09:56
Rektör Altun, Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarlarını ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, birim ziyaretleri çerçevesinde Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarları binasını ziyaret etti. Rektör Altun, burada Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOMER) bünyesinde kurulan laboratuvarları da ziyaret ederek, yürütülen projeler hakkında da bilgiler aldı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ile birlikte Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarlar Binasını ziyaret etti. Burada görevli akademik ve idari personel ile tanışarak sohbet eden Rektör Altun, ziyaretinde binada faaliyet gösteren Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAÇAUM), Erciyes Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ETTOMER) ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Rektör Altun, ziyaretinde ayrıca Erciyes Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan araştırma grupları laboratuvarlarında da incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında araştırmacılardan bilgiler aldı.

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İHA

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