Rektör Altun Aşure Pişirdi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Muharrem Ayı dolayısıyla Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte aşure pişirdi.
- 10.08.2023 13:29
- Güncelleme: 11.08.2023 08:19
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Muharrem Ayı dolayısıyla Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte aşure pişirdi.
Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ile birlikte Turizm Fakültesi uygulama mutfağında akademik ve idari personele dağıtılmak üzere hazırlanan aşureyi pişirdi.
Ocaktaki kazanın başına geçen Rektör Prof. Dr. Altun akademik, idari personel ile öğrencilere dağıtılmak üzere hazırlanan aşureyi pişirdi.
İHA
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