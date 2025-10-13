Rektör Altun; “Bir üniversitenin en büyük başarısı, mezunlarının insan hayatına kattığı değerlerdir”

Erciyes Üniversitesi Mezun Buluşması, ‘Kökler Erciyes’te, Ufuklar Gelecekte’ temasıyla Pazar günü mezun öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda, Klasik Türk Müziği Topluluğu konseri, mezuniyet hatıra sertifikalarının takdimi, kampüs genelinde konser, açık hava etkinlikleri, kulüp stantları, TEKNOFEST takımları tanıtımları gibi etkinlikler gerçekleşti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, “Yıllar sonra aynı kampüste, aynı heyecanla, aynı aidiyetle bir araya geldik. İlk kez düzenlenen “Mezun Buluşması”nda, Erciyes ailesinin kalbi yeniden birlikte attı. Bir zamanlar aynı sıralarda oturan, aynı koridorlarda yürüyen, aynı hayalleri paylaşan mezunlarımız; bugün kendi öğrencileriyle, aileleriyle, dostluklarıyla yeniden o günlere döndü. Erciyes Üniversitesi’nin hikâyesi sadece binalardan, laboratuvarlardan ibaret değil. Bu hikâye; emekle, inançla, dayanışmayla yazılmış bir yuvaya dönüş hikâyesi. ‘Bir üniversitenin en büyük başarısı, mezunlarının insan hayatına kattığı değerlerdir’. Ve biz, bu büyük ailenin her bir ferdiyle gurur duyuyoruz. Bu ilk buluşma, nice yıllar sürecek bir geleneğin başlangıcı. Bir zamanlar yollarını sizlerle açtık, bugün o yolları sizlerle yeniden aydınlatıyoruz. Erciyes Üniversitesi sizlerle kuruldu, sizlerle büyüdü ve sizlerle geleceğe yürüyor” ifadelerini kullandı.