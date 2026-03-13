Rektör Altun, Çeşitli Alanlarda Ödül Alan Akademisyenler ile Bir Araya Geldi

Personel Yemekhanesi’nde düzenlenen programa; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile Dr. Oktay Musa Kayırga, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız ile ödül ve patent alan akademisyenler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun programda yaptığı konuşmada ödül ve patent alan akademisyenleri tebrik ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Erciyes Üniversitesi olarak büyük bir aile olduklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti: “Hep beraber üniversitemizin akademik birliğiyle Ar-Ge süreçlerinde araştırma süreçlerini geliştirmek için her geçen gün üzerine koymaya gayret ediyoruz. Aynı çatı altındayız ve üniversitemizin hem kurumsallaşması hem de süreçlerde daha yukarıya gitmesi anlamında birçok çalışmada birlikte çeşitli argümanlar geliştiriyoruz” diye konuştu.

Araştırma Dekanı Prof. Dr. Gökmen Zararsız ise konuşmasında Araştırma Dekanlığı tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek araştırmacılara çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, başarılı çalışmalara imza atan akademisyenlere teşekkür belgesi takdiminde bulundu.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.