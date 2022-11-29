Rektör Altun'dan, ERUSAM'a ziyaret

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, araştırma merkezleri ziyaretleri çerçevesinde, Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni (ERUSAM) ziyaret etti.

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  • 29.11.2022 16:58
  • Güncelleme: 29.11.2022 17:51
Rektör Altun'dan, ERUSAM'a ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, araştırma merkezleri ziyaretleri çerçevesinde, Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni (ERUSAM) ziyaret etti.

Araştırma merkezleri ziyaretleri çerçevesinde ERUSAM’ı ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ziyaretinde Merkez Müdürü Prof. Dr. Muharrem Akoğlu ile merkez müdür yardımcılarından merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

ERUSAM’ın tarihi binasında incelemelerde bulunan Rektör Altun, ayrıca ERUSAM’da yer alan Kütüphane ve Talas Amerikan Ortaokulu Anı Odası’nı da yakından inceledi.

Rektör Altun’un ERUSAM ziyaretine Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu’da eşlik etti.

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İHA

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