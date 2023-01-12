Rektör Altun'dan GenKök'e ziyaret

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, araştırma merkezleri ziyaretleri çerçevesinde Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi'ni (GenKök) ziyaret ederek, araştırmacılar ile bir araya geldi.

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  • 12.01.2023 15:20
  • Güncelleme: 12.01.2023 17:10
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Rektör Altun'dan GenKök'e ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, araştırma merkezleri ziyaretleri çerçevesinde Betül-Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkezi’ni (GenKök) ziyaret ederek, araştırmacılar ile bir araya geldi.

Araştırma merkezleri ziyaretleri çerçevesinde GenKök’ü ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, merkez konferans salonunda düzenlenen toplantıda merkez araştırmacıları ile bir araya geldi. Toplantıda konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Yusuf Özkul, merkezde yürütülen AR-GE çalışmaları ve yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da yaptığı konuşmada GenKök’ün üniversitenin en önemli araştırma merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çekti. Araştırmacıların memnuniyetlerini yüksek olmasını önemsediklerinin altını çizen Rektör Altun, “GenKök’te AR-GE ve öğrenci faaliyetleri boyutunda çok güzel işlerin ortaya konulduğunu görmekteyiz” dedi. Konuşmasının ardından Rektör Altun, araştırmacılardan gelen soruları yanıtlayarak, talep ve istekleri dinledi.

Rektör Altun’un GenKök ziyaretine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu da eşlik etti.

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İHA

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