Rektör Altun'dan öğrencilere gece çorbası

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) vize haftası nedeniyle Merkez Kütüphane'de geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunurken, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, kütüphaneyi ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

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  • 22.11.2022 11:45
  • Güncelleme: 22.11.2022 13:10
Rektör Altun'dan öğrencilere gece çorbası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) vize haftası nedeniyle Merkez Kütüphane’de geç saatlere kadar ders çalışan öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunurken, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, kütüphaneyi ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

ERÜ tarafından merkez kütüphanede bu yıl ilk defa öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunulmaya başlandı. Ders çalışmak için kütüphaneye gelen öğrencilere çorba ikramında bulunan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, başlayan vize sınavlarında öğrencilere başarılar diledi. Rektör Altun, öğrenciler ile tek tek sohbet ederek, onların talep ve isteklerini de dinledi.

ERÜ sıcak çorba ikramına her gün akşam 20.30- 21.30 saatleri arasında Merkez Kütüphane de devam edecek.

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İHA

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