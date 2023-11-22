Rektör Altun'dan öğrencilere ORAKAF'23'e daveti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun 25-26 Aralık tarihlerinde Kayseri'de düzenlenecek olan Orta Anadolu Kariyer Fuarı ORAKAF'23'e tüm öğrencileri davet etti.

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  • 22.11.2023 13:54
  • Güncelleme: 22.11.2023 15:50
Rektör Altun'dan öğrencilere ORAKAF'23'e daveti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun 25-26 Aralık tarihlerinde Kayseri’de düzenlenecek olan Orta Anadolu Kariyer Fuarı ORAKAF’23’e tüm öğrencileri davet etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde ERÜ ev sahipliğinde 19 Üniversitenin paydaşlığında 25-26 Aralık tarihlerinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Orta Anadolu Kariyer Fuarı ORAKAF’23’e öğrencileri davet etti.

ORAKAF’23’ün geniş çerçeveli bir fuar olacağının altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

“Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve 19 üniversitenin paydaşlığında düzenlenecek olan fuarımızda öğrencilerimiz ile bir arada olmaktan mutlu olacağız. Orta Anadolu Kariyer Fuarı Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin düzenlemiş olduğu önemli bir fuardır. Öğrencilerimizin meslek hayatlarında kendilerini tanıtmaları ve iş imkânları için bizler önemli olduğunu düşünüyoruz. Tüm öğrencilerimizi 25-26 Aralık tarihlerinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Fuar ve Kongre Merkezi’ne bekliyoruz.”

İHA

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