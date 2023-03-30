Rektör Altun'dan projesi kabul edilen akademisyenlere teşekkür

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 2022 yılı içerisinde bilimsel olarak çeşitli araştırma projeleri kabul edilen ve projelerine patent alan akademisyenlere teşekkür plaketi takdim etti.

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  • 30.03.2023 09:17
  • Güncelleme: 30.03.2023 10:28
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Rektör Altun'dan projesi kabul edilen akademisyenlere teşekkür
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 2022 yılı içerisinde bilimsel olarak çeşitli araştırma projeleri kabul edilen ve projelerine patent alan akademisyenlere teşekkür plaketi takdim etti.

ERÜ Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ile akademisyenler katıldı.

Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Araştırma Dekanı Doç. Dr. Gökmen Zararsız, ERÜ’nün araştırmaya yönelik ciddi bir potansiyeli olduğunu belirterek, “Üniversitenin araştırma performansını artırabilmek öncelikle her bileşeni ayrı ayrı değerlendirmek gerekiyor” dedi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında araştırma projeleri kabul edilen ve projelerine patent alan akademisyenleri çalışmalarından dolayı tebrik ederek, başarılar diledi.

Yönetim olarak istatistikler üzerinde kalmak değil, gönüllere hitap etme yönünde olduklarını belirten Rektör Altun, hedeflerinin düzenlenen toplantılar ile akademisyenler ile bir arada olmaya önem verdiklerini söyledi. Rektör Altun, “Günümüzde araştırmalar bireysel olarak çok zor ilerliyor. Mutlaka disiplinler arası çalışma odaklarını ortaya koymamız gerekiyor. Özellikle Avrupa Birliği Projeleri çerçevesinde önümüzdeki süreçlerde birliktelikler olacak. Güzel odak toplantılarda bir araya geleceğiz. Bu toplantıların özellikle Üniversitemizin üst noktalara gelmesinden ziyade ülkemizin ihtiyacı olacağı araştırmalara katkı sağlaması için çok daha gerekli ve önemli katma değerler ortaya koyacağını düşünmekteyim” dedi.

Konuşmaların ardından araştırma projeleri kabul edilen ve projelerine patent alan akademisyenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

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İHA

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