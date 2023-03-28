Rektör Altun'dan Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı personeline teşekkür ziyareti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından deprem bölgesine giderek orada çalışmalar yürüten Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeline teşekkür ziyaretinde bulundu.

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  • 28.03.2023 13:43
  • Güncelleme: 28.03.2023 14:16
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Rektör Altun'dan Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı personeline teşekkür ziyareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin ardından deprem bölgesine giderek orada çalışmalar yürüten Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı personeline teşekkür ziyaretinde bulundu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşçı ile Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ile birlikte Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nı ziyaret ettiler. Yaşanılan deprem felaketinin ardından gönüllü olarak deprem bölgesinde çalışmalar yürüten Daire Başkanlığı personeline teşekkür ziyaretinde bulunan Rektör Altun, felaketin ardından hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Gönüllü olarak gece gündüz demeden özverili çalışmalar sergileyen personele teşekkür eden Rektör Altun, “Ayını gün içerisinde iki büyük deprem yaşadık. Ardından aynı fay üzerinde artçıların yaşandığı hafif depremlerde bizleri olumsuz olarak etkiledi. Ülke olarak kenetlenip, ayağa kalkmamız gereken bir dönemdeyiz. İnşallah bunu da başarılı şekilde atlatacağız. Sizlerde bu süreçte üniversitemizi temsilen deprem bölgesinde çok büyük fedakârlık ortaya koydunuz. Sizlere bu fedakarlığınız ve özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Rektör Altun’un konuşmalarının ardından bölgeye giden personeller bölgedeki yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdiler.

Konuşmaların ardından Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Personeline bölgede yürüttükleri özverili çalışmalardan dolayı teşekkür belgesi takdim edildi.

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İHA

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