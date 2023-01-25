Rektör Altun, ERAGEM inşaatında incelemelerde bulundu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, yapımına devam edilen Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ERAGEM) yeni bina inşaatında incelemelerde bulundu.

Göreve geldiği günden bu yana öğrenci ve Ar-Ge odaklı çalışmaların yanı sıra kampüs içerisindeki inşaat projeleri ve çevre düzenleme çalışmalarına önem veren ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, yapımına devam edilen inşaat çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor.

Bu çerçevede Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ile ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri ile inşaatı devam eden ERAGEM binasında incelemelerde bulundu.

İnşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden inşaatın son durumu hakkında bilgiler alan Rektör Altun, ERÜ’de önemli aşı çalışmaları yürütüldüğüne dikkat çekerek, ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli’ye çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

ERÜ yönetimi olarak Ar-Ge faaliyetlerinin daha konforlu ortamlarda yürütülmesi için çaba sarf ettiklerinin altını çizen Rektör Altun, “Bugün yerinde incelediğimiz Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezimiz 2023 yılı sonu gibi teslim edilerek, Ar-Ge faaliyetlerinin daha konforlu bir ortamda yapılması için bizler gayret gösteriyoruz” dedi.

ERAGEM’in yeni binasında kendi elektriğini üreten bir proje yapmak için çalışmaları da olduğuna dikkat çeken Rektör Altun, “Projemizin ilave özelliği de kendi elektriğini üreten, yeşil bir proje ve akıllı bir yapı olması yönünde gayretlerimiz söz konusu. Bunları yerinde tespit edip ve projelendirerek çalışmalarımızı ortaya koymaya düşünüyoruz” diye konuştu.