Rektör Altun, ERÜ Store deposunu inceledi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, yakın zamanda açılışı yapılacak olan ERÜ Store mağazasında satışa sunulacak olan ürünleri inceledi.
- 10.08.2023 13:18
- Güncelleme: 11.08.2023 08:18
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, yakın zamanda açılışı yapılacak olan ERÜ Store mağazasında satışa sunulacak olan ürünleri inceledi.
ERÜ Turizm Fakültesi’nde ki ERÜ Store deposunda ürünleri inceleyen Rektör Prof. Dr. Altun, yetkililerden ürünler hakkında bilgiler aldı.
ERÜ Store ürünlerinin mezuniyet törenlerinde satışa sunulduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, önümüzdeki günlerde kampüs yerleşkesinde birde satış mağazasının açılacağının müjdesini verdi.
İHA
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