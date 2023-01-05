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Rektör Altun, Hastane Bölgesinde Planlanan İyileştirme Çalışma Alanını Yerinde İnceledi
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi Hastanelerinde yapılması planlanan iyileştirme çalışmasının yapılacağı alanı yerinde inceledi.
- 05.01.2023 14:24
- Güncelleme: 05.01.2023 14:28
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi Hastanelerinde yapılması planlanan iyileştirme çalışmasının yapılacağı alanı yerinde inceledi.
Rektör Prof. Dr. Fatih Altun beraberinde Hastane Yöneticileri ve Yapı İşleri Yetkilileri ile birlikte Tıp Fakültesi Hastaneleri Gevher Nesibe Hastanesi Poliklinik bölgesinde yapılması planlanan iyileştirme çalışmasının yapılacağı alanı yerinde inceledi. Yapılacak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Rektör Altun; ERÜ hastanelerinin sadece Kayseri’ye değil bölgeye hizmet veren önemli sağlık kuruluşları arasında yer aldığını belirterek, hastaların daha iyi hizmet alabilmeleri için hastaneler bölgesinde iyileştirme çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.