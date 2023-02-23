Rektör Altun, Kahramanmaraş'taki üniversiteleri ziyaret etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, deprem bölgesi Kahramanmaraş'a giderek, Sütçü İmam Üniversitesi ve İstiklal Üniversitesi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

PAYLAŞ
  • 23.02.2023 15:08
  • Güncelleme: 23.02.2023 15:34
  • 65
Rektör Altun, Kahramanmaraş'taki üniversiteleri ziyaret etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, deprem bölgesi Kahramanmaraş’a giderek, Sütçü İmam Üniversitesi ve İstiklal Üniversitesi’ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Kahramanmaraş’ta ilk olarak Sütçü İmam Üniversitesi’ni ziyaret etti. Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım ile Tıp Fakültesi Hastanesi’nde bir araya gelen Rektör Altun, Rektör Yasım’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, bölgede yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Rektör Altun, Sütçü İmam Üniversitesi ziyaretinin ardından bir diğer ziyaretini de Yükseköğretim Kurulu tarafından ERÜ ile eşleştirilen İstiklal Üniversitesi’ne gerçekleştirdi. İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ile bir süre görüşen Rektör Altun, yaşanılan felaketten dolayı geçmiş olsun dileklerini ileterek, ERÜ’nün tüm imkanları ile İstiklal Üniversitesi’nin her zaman yanında olacaklarını söyledi.

Ziyarette Rektör Altun ve Rektör Bakan birlikte yürütülecek olan eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında da görüş alışverişinde bulundu.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta Tarımsal Kalkınmaya Destek Sürüyor

Talas'ta Tarımsal Kalkınmaya Destek Sürüyor

Kayseri Büyükşehir'den Elbistan'a konteyner çarşı

Kayseri Büyükşehir'den Elbistan'a konteyner çarşı

Rektör Altun, Kahramanmaraş'taki üniversiteleri ziyaret etti

Rektör Altun, Kahramanmaraş'taki üniversiteleri ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç'tan muhtarlara 'AFAD' çağrısı

Başkan Büyükkılıç'tan muhtarlara 'AFAD' çağrısı

Kayserililer dayanışmayı 'Deprem Koordinasyon Merkezi' ile gösterdi

Kayserililer dayanışmayı 'Deprem Koordinasyon Merkezi' ile gösterdi

Kayseri'den deprem bölgesine 600 TIR gönderildi

Kayseri’den deprem bölgesine 600 TIR gönderildi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki kişinin yaralandığı komşu kavgası davasında tahliye

İki kişinin yaralandığı komşu kavgası davasında tahliye

Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 23.02.2023

Semt pazarında meyve-sebze fiyatları | 23.02.2023

DAHA FAZLA
Sarız, 'Afet bölgesi' kapsamına alınıyor

Sarız, ‘Afet bölgesi’ kapsamına alınıyor

Gençlik Spor İl Müdürü Kabakcı, 'Kayseri'de 11 yurdumuz tamamen doldu'

Gençlik Spor İl Müdürü Kabakcı, “Kayseri’de 11 yurdumuz tamamen doldu”

Başkan Büyükkılıç ve Meclis Üyelerinden Konteyner Kent Ziyareti

Başkan Büyükkılıç ve Meclis Üyelerinden Konteyner Kent Ziyareti

Giresunspor-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Giresunspor-Kayserispor maçını Ali Şansalan yönetecek

Kayseri Park'ın önündeki asfalt depremde yarıldı iddiası

Kayseri Park'ın önündeki asfalt depremde yarıldı iddiası