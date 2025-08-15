Rektör Altun, Kentleşmenin Aile Yapısı Üzerindeki Etkisini Anlattı

“Kentleşme ve Mimari Yapıların Aile Üzerindeki Etkisi” başlıklı oturumun moderatörlüğünü üstlenen Altun, şehirleşmenin aile yapısını nasıl dönüştürdüğünü akademik bir perspektifle ele aldı.

Altun, şehirleşmenin daha fazla sosyalleşme getireceği yönündeki yaygın kanaatin aksine, toplumun beton bloklara hapsolduğunu belirterek, “Kendi kültürel ve manevi dinamiklerimizi lehimize çevirmeyi öğrenmeliyiz” dedi. Göçle birlikte gelen değişimin, aile bağlarını zayıflattığını vurgulayan Altun, Osmanlı dönemindeki mahremiyet esaslı mahalle yapılarının aile yaşamına olumlu katkı sağladığını hatırlattı.

Deprem gerçeğinin kentleşme politikalarında belirleyici olduğuna dikkat çeken Altun, mevcut yapı stokunun %70’inin 1970 Deprem Yönetmeliği’ne göre inşa edildiğini ifade etti. Bu durumun, kentsel dönüşüm süreçlerinde fay hatlarının dikkate alınmasını zorunlu kıldığını belirtti.

Sempozyumda ayrıca Doç. Dr. Yusuf Civelek, Dr. Öğr. Üyesi Onur Şimşek ve Dr. Öğr. Üyesi Enes Uyar da “Geçmişten Günümüze Avlu Kültürü”, “Kentsel ve Kırsal Dönüşüm”, “Şehir, Konut ve Aile” ile “Turgut Cansever’in Şehircilik Analizleri” başlıklarında sunumlar gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Fatih Altun’un şehirleşmeye dair eleştirel yaklaşımı, sempozyumun en dikkat çeken noktalarından biri oldu. Hızlı üretim ve yapılaşma kaygısının, özlenen yaşam alanlarının önünde engel teşkil ettiğini vurgulayan Altun, “Kentleşme sadece bina dikmek değil; insanı, aileyi ve kültürü yaşatacak mekanlar inşa etmektir” diyerek konuşmasını noktaladı.