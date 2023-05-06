Rektör Altun, lise öğrencileri ile buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Cihangir Okulları’nda eğitim gören lise öğrencileri ile bir araya geldi.

Okul konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenciler ile keyifli bir sohbet geçirdi. Öğrenciler ile bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Rektör Altun, öğrencilere nasihatlerde bulundu. Altun, "Sevgili gençler; fedakâr ve özverili olmaya gayret edin. Bunu yaptığınız zaman başarı kendiliğinden gelecektir." dedi. Konuşmasında ERÜ hakkında da bilgiler veren Rektör Altun, ERÜ öğrencileri tarafından elde edilen başarılardan bahsetti. ğrencilere kariyer hayatları için tavsiyeler de de bulunan Rektör Altun, "Tercih ettiğiniz mesleğinizi mutlaka sevin ve mesleğiniz ile duygusal bir bağ kurun" diye konuştu.

Etkinlik, Rektör Altun’a plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.