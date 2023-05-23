Rektör Altun, mezun olduğu lisenin öğrencileri ile buluştu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, mezunu olduğu Kayseri Lisesi'nde düzenlenen 'Kariyer Söyleşileri' etkinliğinin konuğu oldu.

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  • 23.05.2023 15:40
  • Güncelleme: 23.05.2023 16:06
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Rektör Altun, mezun olduğu lisenin öğrencileri ile buluştu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, mezunu olduğu Kayseri Lisesi’nde düzenlenen “Kariyer Söyleşileri” etkinliğinin konuğu oldu.

Okul Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Okulu Müdürü Ali Durmuş, etkinliğe katılımlarından dolayı Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a teşekkür etti. Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, mezunu olmaktan her zaman gurur duyduğu Kayseri Lisesi’nin öğrencileri ile bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. Öğrenciler ile lise yıllarındaki hatıralarını paylaşan Rektör Altun, Kayseri Lisesi’nin her zaman öğrencilere önemli değer katan liselerden birisi olduğuna vurgu yaptı. Konuşmasında ERÜ hakkında da bilgiler veren Rektör Altun, ERÜ’nün kabuğuna sığmayan sadece Kayseri’ye değil, ülkesine, dünyaya ve insanlığa her zaman katkılar sağlayan bir üniversite olduğunu söyledi. Rektör Altun, “Üniversite olarak sadece sağlık alanında değil, mühendislik ve yapay zekada, ziraat alanında tarımsal üretimde, edebiyattan dil öğrenimine kadar önemli misyonlar üstlenmiş bir üniversite olarak, çalışmalarımıza gayretli bir şekilde devam ediyoruz” dedi.

Öğrencilerde kariyer planlaması konusunda nasihatler de de bulunan Rektör Altun, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Etkinlik, Okulu Müdürü Ali Durmuş ile Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği Ömer Uzunluoğlu tarafından Rektör Altun’a plaket takdiminin ardından sona erdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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