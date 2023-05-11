Rektör Altun, TEKNOFEST'den derece ile dönen ERÜ'lü öğrencileri tebrik etti

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarışma sonuçlarına göre derece elde eden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencilerine Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından teşekkür belgesi ve plaket verildi.

PAYLAŞ
  • 11.05.2023 15:57
  • Güncelleme: 11.05.2023 20:15
  • 34
Rektör Altun, TEKNOFEST'den derece ile dönen ERÜ'lü öğrencileri tebrik etti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali yarışma sonuçlarına göre derece elde eden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencilerine Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından teşekkür belgesi ve plaket verildi.

Senato Salonu’nda düzenlenen törene; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Senato Üyeleri, Genel Sekreter Yardımcısı Zafer Çağlıtalaslıgil ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Rektör Altun, büyük bir fedakârlık ile yarışlara katılan ve başarı elde eden öğrencileri tebrik etti. Rektör Altun, “Özellikle proje geliştirmenin ben daha küçük yaşlara inmesinden yanayım. Anaokulu ile birlikte gençlerimizin bizler icat çıkarmalarını istiyoruz. Çıkaracakları bu icatlara da bizim çok ihtiyacımız var. Bizler yönetim olarak, üniversiteye gelen öğrencilerimizin proje hazırlama kültürüne sahip olmasını istiyoruz. Çünkü öğrencilerimiz Erciyes Üniversitesi’ne geldiklerinde görüyorlar ki, bu üniversitenin genlerinde ve alışkanlıklarında proje yapma alışkanlığı var. Onlar bizim ailemize girdikleri zaman görüyorlar ki, proje yapmak zorundayız” dedi.

ERÜ tarafından üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yapılan protokoller ve staj imkanları hakkında da öğrenciler bilgiler veren Rektör Altun, şunları kaydetti:

“Gençlerimiz çok gayretliler. Onlar memleketleri için çok önemli duygular besliyorlar. Özellikle deprem olayları yaşandığında bunu çok daha iyi gördük. Yardım kampanyamızda bu gençlerimizin yemek saatlerine bile önemli değil diyerek, çalışmalarında ben çok duygulandım. Bu gençlerimiz çok değerli geleceğimiz bizlerin. Bugün senatomuz bu yönetim kadememiz bugün ise gençlerimiz, bir sonraki dönemde bizim gelecek nesillerimiz ve gelecek yöneticilerimiz olarak karşımızda duruyorlar.” Konuşmasında önümüzdeki yıl düzenlenecek olan TEKNOFEST’in startını bugünden itibaren verdiklerini belirten Rektör Altun, katılan takım sayısını artırarak, üniversite olarak kendilerine yakışanı yapmaya gayret göstereceklerini söyledi.

Rektör Altun konuşmasının ardından TEKNOFEST’te başarı elde eden öğrencilere teşekkür belgesi ve plaket verildi.

Elde edilen derecelere göre; ERÜ öğrencilerinin başarıları şöyle;

"Uluslararası İHA yarışlarında Üniversitemiz Vortex Uav Takımı Uluslararası İHA Yarışmasında Türkiye birincisi, Optimal Route Takımı Akıllı Şehirler ve Ulaşım kategorisinde Türkiye birincisi, EnvironPro Takımı Sağlık alt kategorisinde Türkiye ikincisi, HAVTEK Takımı Dikey İnişli Roket Yarışmasında Türkiye üçüncüsü, ARF-203 Takımı Tarımsal İnsansız Kara Aracı Yarışması Türkiye beşincisi, VNEURAL takımı öğrencileri Sağlıkta Yapay Zeka ana kategorisinde Türkiye beşincisi, Sangal İHA Takımı ve GÖKAY UAV takımı ise Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması performans ödülü."

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Muharrem İnce'ye 'bel altı ince ayar'

Muharrem İnce'ye 'bel altı ince ayar'

Hüseyin Okandan'dan Gazetemize Ziyaret

Hüseyin Okandan'dan Gazetemize Ziyaret

Ayşe Böhürler, STK Temsilcileri ile bir araya geldi

Ayşe Böhürler, STK Temsilcileri ile bir araya geldi

Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu yakında açılıyor

Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu yakında açılıyor

Tramvay hattında tehlikeli kaza

Tramvay hattında tehlikeli kaza

Bakan Akar'dan 'istikrar' vurgusu

Bakan Akar'dan 'istikrar' vurgusu

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

5
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

6
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayar Özsoy:''15 mayısta hedefe ulaşan Ak parti olacak''

Bayar Özsoy:''15 mayısta hedefe ulaşan Ak parti olacak''

Gazioğlu Ortaokulu Yıldız Kızlar Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonası vizesi aldı

Gazioğlu Ortaokulu Yıldız Kızlar Futbol Takımı, Türkiye Şampiyonası vizesi aldı

DAHA FAZLA
Kayserispor, günü tek idmanla tamamladı

Kayserispor, günü tek idmanla tamamladı

Kayseri'de trafik kazası: 5 kişilik otomobilden 10 yaralı çıktı

Kayseri'de trafik kazası: 5 kişilik otomobilden 10 yaralı çıktı

'Yaza merhaba' etkinliğine yoğun ilgi

'Yaza merhaba' etkinliğine yoğun ilgi

Rektör Altun, TEKNOFEST'den derece ile dönen ERÜ'lü öğrencileri tebrik etti

Rektör Altun, TEKNOFEST'den derece ile dönen ERÜ'lü öğrencileri tebrik etti

Meteoroloji'den 'sağanak yağış' uyarısı

Meteoroloji'den 'sağanak yağış' uyarısı