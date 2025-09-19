Rektör Altun: 'TEKNOFEST'in heyecanını hep birlikte yaşıyoruz'
ERÜ Rektörü Fatih Altun, TEKNOFEST alanındaki ziyaretleri kapsamında yaptığı açıklamada: 'TEKNOFEST'in heyecanını, üniversitemiz öğrencileri ve konuklarımızla birlikte paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz' dedi.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Fatih Altun, TEKNOFEST alanındaki ziyaretleri kapsamında savunma sanayi ve enerji sektörünün önemli isimleriyle bir araya geldi. Rektör Altun, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Aspilsan Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Koç, Aspilsan Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir ve ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş ile görüşmeler gerçekleştirdi. Rektör Altun: “TEKNOFEST’in heyecanını, üniversitemiz öğrencileri ve konuklarımızla birlikte paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.