Rektör Altun ve Karamustafa, Anadolu Üniversiteler Birliği İstişare Toplantısı’na Katıldı

Cumhuriyet Üniversitesi’nin 52. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas’ta bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın başkanlığında düzenlenen Anadolu Üniversiteler Birliği İstişare Toplantısına, birliğe üye üniversitelerden ve çevre illerden gelen toplam 21 üniversitenin rektörü katıldı.

Toplantıda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversiteler arası temaslar ile ulusal ve uluslararası düzeydeki akademik iş birliklerini son derece önemsediklerini belirtti.

Yükseköğretimin sağlıklı biçimde ilerleyebilmesi, ortak akla dayanan, sürekliliği olan ve kurumsal iş birliğiyle beslenen bir anlayışı gerekli kıldığını kaydeden YÖK Başkanı Özvar, “Üniversitelerimizle birlikte Anadolu’nun köklü ilim birikimini çağın imkânlarıyla buluşturarak, daha güçlü bir geleceğe taşımayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısında; kalite, erişilebilirlik, mükemmeliyet, üretkenlik, dijital dönüşüm, uluslararasılaşma ve istihdam odaklılık ekseninde belirlenen öncelikler ele alındı ve eylem planına ilişkin istişarelerde bulunuldu.

Program, heyetin Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ne ziyareti ile devam etti.