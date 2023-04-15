Rektör Karakaya, merkez kütüphane binasında inceleme yaptı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya, inşaatı yüzde seksen tamamlanan merkez kütüphane binasında inceleme yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verilen fahri doktora töreninde Rektör Vatan Karakaya tarafından sözü alınan üniversite kampüsünde yer alan yeni merkez kütüphane inşaatı Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığının da desteğiyle sona yaklaştı. Merkez kütüphane inşaatını yerinde inceleyen Prof. Dr. Vatan Karakaya, inşaatın büyük oranda bitme noktasına geldiğini kaydederek ‘’Kütüphane inşaatımızda yüzde seksen oranında sona geldik. Yerleşkemizde her yıl öğrencilere daha konforlu alanlar sunmak onların daha rahat bilgiye ulaşmalarını sağlamak için aralıksız çalışıyoruz. Donanımları ve kaynakları bakımından yeni kütüphane hem kampüsün hem de şehrin önemli bir eksiğini gidermiş olacak’’ dedi.

En son teknolojiler kullanılarak ve engelli dostu bir anlayışla tasarlanan KAEÜ merkez kütüphanesinin yeni binası, günümüzün yüksek beklentilerine sahip; modern, konforlu, emniyetli, teknoloji donanımlı özellikleri ve merkezi konumu ile öğrencilere daha kaliteli şartlarda hizmet verme imkânına sahip olacak.