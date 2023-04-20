Rektör Karamustafa: 'Bayramlar sevinç, mutluluk ve paylaşmaktır'

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ramazan Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

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  • 20.04.2023 11:35
  • Güncelleme: 20.04.2023 12:27
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Rektör Karamustafa: 'Bayramlar sevinç, mutluluk ve paylaşmaktır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Ramazan Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa mesajında, hoşgörü, yardımlaşma ve dayanışma duygularının artığı müstesna günlerden olan Ramazan Bayramının tüm insanlığa sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini diledi.

Rektör Karamustafa’nın mesajı şöyle;

“On bir ayın sultanı bir Ramazan ayını daha geride bırakmanın burukluğu ve bir bayrama daha kavuşacak olmanın ise huzur ve sevincini yaşamaktayız. Ramazan ayının manevi iklimiyle artan iyi alışkanlıklar ve güzel duyguların bayram ve bayram sonrası da devam etmesi hepimizin ortak temennisidir. Bayramlar sevinçtir, mutluluktur, huzurdur ve paylaşmaktır. Akrabalıkların perçinleştiği, kimsesizlerin hatırlandığı, küskünlüklerin ve dargınlıkların yerini barışa bıraktığı bu mübarek günlerde daha çok kaynaşmalı ve daha fazla beraber olmalıyız. Birbirimizi daha çok sevmeli, sıkıntılarımızın çözümü için el ele vermeyi bilmeliyiz. Her ne kadar asırların felaketi olarak yaşadığımız depremlerin acı ve üzüntüsü halen içimizde olsa da, üzüntülerimizin bir nebze de unutulmasında bayramı vesile kılalım. Bu duygularla Ramazan Bayramının başta üniversitemiz mensuplarına, şehrimiz ve ülkemiz ve tüm İslam Ülkelerine hayırlara vesile olmasını diler; sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram dilerim. Tüm İslam Âleminin Ramazan Bayramını tebrik ederim.”

İHA

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