Rektör Karamustafa: 'Kahraman milletimiz, demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir'

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen ’15 Temmuz Destanı, Yürüyeceksin Millet Yürüyecek Ardından’ konulu konferansta konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile meydanlara çıkan kahraman milletimiz, minarelerden yükselen sala sesleri ile milli iradeye ve demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiş ve güçlü tokadını FETÖ/PDY mensubu teröristlerin enselerine indirmiştir" dedi.

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) 15 Konferans Salonu’nda düzenlenen ’15 Temmuz Destanı, Yürüyeceksin Millet Yürüyecek Ardından’ konulu konferans; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Konferansın açılışında konuşan KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa; “15 Temmuz 2016’ta yaşanan hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl gibi bir süre geçti. O gece yaşananlar daha dün gibi zihnimizde tazeliğini korumaktadır. O gece akıllarını ve vicdanlarını dış mihraklara satmış hainlerin, alçakların yaptığı kalleşliği hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz 2016 tarihi, Türk Milletinin demokrasi tarihinde ve egemenliğinde önemli bir milat olmaya devam edecektir. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış bir millet olan Türk Milletimiz, hiçbir zaman başka ülke ve güçlerin boyunduruğuna girmediği gibi, en zayıf anında dahi bir ve beraber olarak yeniden doğmuş; ülkemizi bölmeye, parçalamaya, yok etmeye çalışan düşmanlara ve hainlere gereken dersi her daim vermiş ve vermeye de devam edecektir. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile meydanlara çıkan kahraman milletimiz, minarelerden yükselen sala sesleri ile milli iradeye ve demokrasiye olan bağlılığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiş ve güçlü tokadını FETÖ/PDY mensubu teröristlerin enselerine indirmiştir. O gece kahraman milletimiz; şehitlerimizin kanıyla yoğurulmuş, ecdadımızdan miras bu vatan topraklarında ebediyete kadar ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalanmaya ve ezanımızın okunmaya devam edeceğini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır. Bulunduğu bölgede güçlü ve lider bir ülke konumundaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin her alanda gelişmesini, büyümesini, ilerlemesini istemeyen, hazmedemeyen düşmanlarımızın ülkemiz üzerine oyunları elbette bitmeyecektir. Fakat biz ülke olarak, millet olarak bir ve beraber oldukça; bizi biz yapan değerlerimize sımsıkı sarıldıkça, bizi hiçbir güç şehitlerimizin kanıyla yoğurulmuş bu vatan topraklarından atamayacaktır. Ülke olarak her alanda gelişerek, ’Türkiye Yüzyılı’ hedeflerine sağlam adımlarla ilerleyeceğiz. Milleti ile güçlü devletimiz, cumhurbaşkanımızın liderliğinde geleceğin güçlü ve büyük Türkiye’sini mutlaka inşa edecektir. Burada bize düşen çok çalışmak, çok üretmek, bilgili olmak, asla pes etmeden hedeflere doğru ilerlemek olacaktır. Her daim öğrenmeye ve yeniliklere açık bir şekilde, 2023, 2053 ve 2071 hedef ve vizyon ilkelerini yakalamak için çok çalışacağız ve üreteceğiz. Bu necip Millet, 15 Temmuz gecesi canını hiçe sayarak kendisini tereddütsüz tanka, silaha ve bombaya siper eden kahramanlarımızı ve sergiledikleri fedakârlığı asla unutmayacak ve unutturmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Tahir Fatih Andı moderatörlüğünde Sakarya Milletvekili Murat Kaya tarafından ’15 Temmuz Destanı, Yürüyeceksin Millet Yürüyecek Ardından’ konferansı verildi. Konferansa; Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kayseri 12.Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Vedat Öncel, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve diğer davetliler katıldı.