Rektör Karamustafa: 'Kahraman milletimiz, dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından birine imza atmıştır'

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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  • 29.08.2023 15:29
  • Güncelleme: 29.08.2023 15:29
Rektör Karamustafa: 'Kahraman milletimiz, dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından birine imza atmıştır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında coşkuyla kutladığımız büyük zaferin önemine dikkat çeken Rektör Karamustafa, topyekûn verilen kurtuluş mücadelesiyle Türk Milletinin, ebediyen bağımsız ve hür yaşayacağını tüm dünyaya gösterdiğini ifade etti. Rektör Karamustafa’nın mesajı şöyle;

“Tarih boyunca bağımsız ve hür yaşamış Türk Milleti, en zor dönemlerinde bile bir ve beraber hareket ederek düşmana hiçbir zaman geçit vermemiştir. Kurtuluş Savaşı sırasında da kadını erkeği yaşlısı genciyle topyekûn verdiği kurtuluş mücadelesinde dünyanın en büyük kahramanlık destanlarından birine imza atan Kahraman Milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında kazanılan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri ile büyük zaferi elde etmiştir. Geçmişi şanlı zaferlerle dolu Milletimizin her alanda ilerlemesi, büyümesi ve güçlü devletler arısında yer alması için her zamankinden daha çok çalışacağız, birlik ve beraberliğimizden hiçbir zaman ödün vermeyerek geleceğin ’Güçlü ve Büyük Türkiye’ hedefi istikametinde Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ilelebet payidar kalması için üzerimize düşeni yapacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Tüm Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun.”

İHA

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