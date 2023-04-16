Rektör Karamustafa: 'Kayseri sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle önemli turizm şehirlerindendir'

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan 47. Turizm Haftası münasebetiyle yayımladığı mesajında 'Kayseri, eşsiz coğrafyası ve sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle önemli turizm şehirlerindendir dedi.

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  • 16.04.2023 09:22
  • Güncelleme: 16.04.2023 09:58
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Rektör Karamustafa: 'Kayseri sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle önemli turizm şehirlerindendir'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan 47. Turizm Haftası münasebetiyle yayımladığı mesajında; “Kayseri, eşsiz coğrafyası ve sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle önemli turizm şehirlerindendir" dedi.

Mesajında ‘bacasız sanayi’ olarak nitelendirilen turizm sektörünün, ülkelerin kalkınmasında ve iktisadi olarak gelişmelerinde lokomotif role sahip olduğunu ifade eden Rektör Karamustafa, turizm cenneti Türkiye’mizin sahip olduğu çekiciliklerin hem iç hem de uluslararası turizm hareketliliği açısından önemine işaret etti. Rektör Karamustafa’nın mesajı şöyle:

“Kayseri, eşsiz coğrafyası ve sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle önemli turizm şehirlerindendir. Şehrin adeta sembolü konumundaki Erciyes Dağı, kış turizminde önemi her geçen gün artan değerdir. Erciyes Dağı’nın yanı sıra yüzlerce kuş türünü bünyesinde barındıran Sultan Sazlığı, Yahyalı Kapuzbaşı Şelaleleri, Aladağlar Milli Parkı, Soğanlı Vadisi, Gesi Bağları, Kuş Barınma Evleri ile mantı, pastırma ve sucuk gibi geleneksel lezzetleri başta olmak üzere birçok gastronomi unsurları ile değerleri, turizm açısından şehrin önemli turizm zenginlikleri arasında yer almaktadır. Bunun yanında Asur, Hitit, Pers, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eser, müze ve ören yerleri, şehrin 6 bin yıllık tarihine tanıklık etmektedir. Kayseri şehri sadece doğası, tarihi ve kültürel yapısıyla değil, daha müşahhas olarak kış, sağlık ve gastronomi turizm türleri açısından da önemli bir destinasyon konumundadır. Kayseri’nin turizmden aldığı payın daha da artırılması, tutundurma karması başta olmak üzere pazarlama faaliyetlerine önem vermenin yanında, destekleyici nitelikteki hizmetler sektörünü canlandırmak ve turizm konusunda nitelikle insan kaynağı yetiştirmek için azami gayreti göstermeliyiz. Bu çerçevede Kayseri Üniversitemizde ülkemizin makro plan ve politikaları çerçevesine uygun eylem planlarımızı oluşturmaktayız. 15-22 Nisan 2023 tarihleri arasında yer alan 47. turizm haftasında, ülkemiz turizm sektörümüzün yeni sezonunun hayırlı olmasını, bolluk, bereket, huzur ve muvaffakiyetler içerisinde faaliyet göstermelerini dilerim.”

İHA

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