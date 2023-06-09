Rektör Karamustafa 'Küreselleşme, Dijital Bağımlılık ve Gençlik' konulu söyleşi programına katıldı

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, katıldığı ’Dijital Bağımlılık ve Gençlik’ konulu söyleşi programında küresel boyutta artan dijital platformların bir taraftan oluşturduğu bağımlılık ile diğer tarafta küresel unsurların gençler üzerinde bu platformlar vasıtası ile sebep olduğu olumsuz etkilere dikkat çekti ve bu bağlamda özellikle dijital unsurların sosyo-kültürel yapıyı olumsuz bir şekilde etkilememesi için farklı düzeylerde düzenli çalışmaların yürütülmesi gerektiğine işaret etti.

Küresel boyutta hızla gelişen dijital unsurların kontrol edilmediğinde kötü sonuçlar doğurduğuna dikkat çeken Rektör Karamustafa, “Küreselleşmenin birçok boyutu var. Fakat bu boyutlardan en önemlisi sosyal ve kültürel alanda yaşanan küreselleşmedir. Sosyal ve kültürel küreselleşmede eğer kontrolü kaybederseniz, kendi öz değerleriniz, kültürünüz, ahlakınız yozlaşmaya uğrarsa, gençliğinizin yönünü de belirleyemezsiniz. O yüzden gençliği dijital bağımlılıktan kurtaracak çözümler üretmeliyiz. Gençliği farklı alanlara yönlendirerek, dijital bağımlılıktan uzak tutmalıyız. Küreselleşmeden kaçış yok, önemli olan küreselleşmeden olumlu alanda faydalanmak. Kontrolü her zaman elde tutmak. Zengin kültüre sahip ülkemizde bizi biz yapan kadim değerlerimizi ne kadar çok korur ve yaşatır, gelecek nesillerimize aktarırsak, küreselleşmenin olumsuz etkilerinden o derece gençlerimizi korumuş oluruz” diye konuştu.