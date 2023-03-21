Rektör Karamustafa: 'Nevruz, bolluğun ve bereketin sembolüdür'

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 21 Mart Nevruz Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

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  • 21.03.2023 10:15
  • Güncelleme: 21.03.2023 10:43
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Rektör Karamustafa: 'Nevruz, bolluğun ve bereketin sembolüdür'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 21 Mart Nevruz Bayramı vesilesiyle mesaj yayımladı.

Başta Anadolu ve Orta Asya olmak üzere geniş bir coğrafyada farklı şekillerde kutlanan Nevruz’un yeniden canlanmaya başlayan tabiatın insanlara sunduğu bolluğu, bereketi, sevgiyi, kardeşliği, paylaşmayı ve dostluğu simgelediğini ifade eden Rektör Karamustafa mesajında şunları kaydetti:

“Yeni gün, gün ışığı manaları olan Nevruz, baharın ilk günüdür. Nevruz, bolluğun ve bereketin sembolüdür. Yaşandığı geniş coğrafyada tabiat ve çevrenin uyanışı olarak kutlanan Nevruz Bayramı Anadolu’da ve kadim kültürümüzde son derece köklü ve zengin bir geçmişe sahiptir. Anadolu ve Orta Asya Türklerinde Nevruz, Göktürklerin Ergenekon’dan çıkışı ile birlikte baharın gelişi olarak da kutlanmaktadır. Türk’ün Yeni Gün’ü Nevruz’un Orta Asya’dan Balkanlara uzanan geniş gönül coğrafyamıza bolluk, bereket, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve birlik şuuru getirmesi dileğiyle tüm Türk dünyasının Nevruz Bayramı kutlu olsun. Büyük Türk Milletinin Nevruz Bayramı vesilesiyle; Bakü’ye, Tebriz’e, Aşkabat’a, Merv’e, Taşkent’e, Semerkant’a, Buhara’ya, Almatı’ya, Türkistan’a, Bişkek’e, Oş’a, Urumçi’ye, Kabil’e, Mezarı Şerif’e, Kazan’a, Bahçesaray’a, Nalçık’a, Kerkük’e, Bayır Bucak’a, Kırcali’ye, Razgard’a, Köstence’ye, Komrat’a, Batı Trakya’ya, Üsküp’e, Ohri’ye, Gostivar’a, Resne’ye, İştip’e, Banitsa’ya, Prizren’e, Priştine’ye, Yeni Pazar’a, Saraybosna’ya ve tüm Türk yurtlarına selam olsun.”

İHA

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