Rektör Karamustafa: 'Türk milleti 1915'te düşmana 'Çanakkale Geçilmez' dedirtti'

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

PAYLAŞ
  • 17.03.2023 18:41
  • Güncelleme: 18.03.2023 12:41
  • 96
Rektör Karamustafa: 'Türk milleti 1915'te düşmana 'Çanakkale Geçilmez' dedirtti'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Karamustafa mesajında tarihi şanlı zaferlerle dolu Türk Milletinin, 18 Mart 1915’te yedi düvelden düşmana ‘Çanakkale Geçilmez’ dedirtmeyi bildiğini kaydetti.

Çanakkale Savaşında Kahraman Türk Ordumuzun her cephede ve her siperde ayrı bir destan yazdığını belirten Rektör Karamustafa, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Çanakkale Savaşında kazanılan zafer, Kurtuluş Savaşımızın da meşalesini ateşlemiş ve Türk Milleti büyük bir özveri, azim ve fedakârlıkla tarihte eşine rastlanmayan bir bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesine imza atmıştır. Bağımsız ve hür yaşamı tarih boyunca kendine yol edinmiş olan Türk Milleti, düşmana Çanakkale’yi adeta dar etmiştir. O yüzden ecdadımızla, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine adlı şiirinde ‘Vurulmuş tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilâl uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker, Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhidi. Bedr’in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.’ şeklinde dile getirdiği gibi, vatan, bayrak ve ezan uğruna tereddütsüz canını veren şehitlerimizle ne kadar övünsek azdır. Çanakkale savaşında ismini bildiğimiz ve bilmediğimiz kahramanlarımızın yazdığı destan öyle büyük destan ki asırlar boyunca anlatılmaya devam edilecektir. Tarihten aldığımız dersle Türk Milleti olarak geleceğe daha emin adımlarla ilerlememiz için birliğimizi ve beraberliğimizi daim kılarak, çok çalışacağız, çok üreteceğiz; vatan, bayrak ve ezan uğruna gereken her türlü fedakârlığı yapmayı sürdüreceğiz. Ecdadımızdan bize emanet olan ve her karışı şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş bu vatan topraklarını ebediyete kadar muhafaza edeceğiz. Milli şuurumuzu sürekli yüksek tutarak, vatan sevgisini gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktaracağız. Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun, aşamayacağız hiçbir engel yoktur. Tüm bu vesilelerle Çanakkale Deniz Zaferin 108. yıldönümünde başta Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Çanakkale Zaferimizin 108. yıl dönümü kutlu olsun.”

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Muzaffer Polat, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı

Muzaffer Polat, AK Parti milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptı

Başkan Büyükkılıç, Elbistan Kayseri Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti

Başkan Büyükkılıç, Elbistan Kayseri Çarşısı'nda esnafı ziyaret etti

Kayserisporlu Arif'e Milli davet

Kayserisporlu Arif'e Milli davet

Başkan Büyükkılıç: 'Et tırnağız, görevimizi yapıyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'Et tırnağız, görevimizi yapıyoruz'

'Her Caminin Bir Depremzede Ailesi Olsun'

'Her Caminin Bir Depremzede Ailesi Olsun'

Kayseri'de Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı

Kayseri'de Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

5
Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

Kariyer Merkezi İş Arayan Depremzedelere Kucak Açtı

6
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Musluktan deterjana birçok eşya çalan 4 şüpheli tutuklandı

Musluktan deterjana birçok eşya çalan 4 şüpheli tutuklandı

Dağtekin, KAYİMDER Başkanı seçildi

Dağtekin, KAYİMDER Başkanı seçildi

DAHA FAZLA
Dimitrios Kolovetsios: Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz

Dimitrios Kolovetsios: Önümüzdeki maça hazırlanıyoruz

Kayseri'de iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Kayseri’de iki grup arasında bıçaklı kavga: 5 yaralı

Dimitrios Kolovetsios: 'Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu saklayamam'

Dimitrios Kolovetsios: 'Hepimiz depremleri düşünüyoruz, bunu saklayamam'

Sema Karaoğlu, CHP Milletvekilliği aday adaylığına başvurdu

Sema Karaoğlu, CHP Milletvekilliği aday adaylığına başvurdu

Kooperatif mağdurları, kooperatif alacaklarını düzenleyen kanunu geri istiyor

Kooperatif mağdurları, kooperatif alacaklarını düzenleyen kanunu geri istiyor