Rektör Karamustafa: “Kayseri OSB MYO şehrin 21’nci OSB’si olacak”

YÖK’e durumu arz ettik, önümüzdeki günlerde karar inşallah gelecek. Bir aksilik olmazsa eylül ayında OSB’de 1 veya 2 programda öğrenci olarak OSB MYO açıyoruz” dedi.

KAYÜ Rektörü Kurtuluş Karamustafa, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle basın mensupları ile bir araya geldi. Rektör Karamustafa, KAYÜ’nün amacından, hedeflerinden bahsederek öğrenciler için istihdam oluşturmaya yönelik çalışmaların gerçekleştirildiğini belirtti.

‘ÜLKEMİZDE 20 OSB MYO BULUNUYOR; KAYSERİ OSB MYO DA 21’NCİ OLACAK’

Organize Sanayi Bölgesi'ne kuracakları MYO’dan bahseden Rektör Karamustafa, “Kampüsün sanayi ve toplumla bütünleşmesini son derece önemsedik. Bu bağlamda OSB MYO 1’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde kuruluyor. Kayseri OSB ile Teknik Koleji arasında bir protokol imzaladık ve bu kapsamda teknik kolejin bir bloğunun 2 katında 14 tane sınıf ve oda bize tahsis edildi. YÖK’e durumu arz ettik, önümüzdeki günlerde karar inşallah gelecek. Bir aksilik olmazsa eylül ayında OSB’de 1 veya 2 programda öğrenci olarak OSB MYO'nu açıyoruz. Teknik Kolejinin bölgesinde yaklaşık 8 bölümlük eğitim alanına hayırseverlerle görüşmemize devam ediyoruz. Kendi bağımsız binamız da KAYÜ, Kayseri OSB MYO inşallah faaliyete geçmiş olacak. Bu bizim için, şehrimiz ve ülkemiz için çok kıymetli. Ülkemizde 850 civarında MYO var, 20 tane de OSB MYO var, inşallah Kayseri OSB MYO da 21’nci olacak” ifadelerini kullandı.

‘BU ŞEHRE 3’ÜNCÜ TEKNOPARK YAKIŞIR’

Kayseri’de 2 TEKNOPARK bulunduğunu ve 3’üncüyü de KAYÜ olarak yapabileceklerini söyleyen Karamustafa, “Kayseri Üniversitesi’ni eğitim ve öğretimde kalite, öğrenci odaklı, sektör ve toplumla birlikte eğitim anlayışı ile güçlü bir mesleki ve teknik yükseköğretim odaklı bir üniversite haline dönüştürmek istiyoruz. Öğrencilerimizin henüz mezun olmadan kısmi zamanlı olarak istihdam edilmelerini de öncülendirerek mezunlarımızın istihdamına yönelik özel destekler sağlanacaktır. Her ne kadar araştırma üniversitesi olmasak da araştırmacı yönünü arttırmaya yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Kayserimizde 3’üncü TEKNOPARK kurulur mu, bunu KAYÜ yapabilir mi diye kendi içimizde düşünüyoruz ve bununla ilgili çalışma yapmayı hedefliyoruz. Bu şehre 3’nü TEKNOPARK yakışır” şeklinde konuştu.

‘BÜNYAN’DAKİ YURT SORUNU ŞUBAT AYINDA ÇÖZÜLECEK’

Bünyan’daki öğrencilerin yurt sorununun şubat ayında çözüleceğini ifade eden Karamustafa, “Develi’de 20 yılın üzerinde, Tomarza’da bi 10 yıldır yükseköğretim kültürü oturmuş ancak Yahyalı, Yeşilhisar, kısmen Bünyan gibi ilçelerde sosyal-kültürel bakımdan öğrencilerin de barınması konusunda sıkıntılar yaşadık. Büyükşehir Belediyemiz, İlçe belediyelerimiz ve kaymakamlıklarımız ile bu sorunu çözdük, daha da iyileştireceğiz. Develi’de Tarım ve Hayvancılık MYO açtık ancak barınma sorunu olması sebebiyle YÖK Başkanı ‘Develililer yurt yapsın, okul tamam’ dedi. Ben de bunun üzerine çalışmalara başladım, gerekli kişilerle görüştüm; yurt yapılması lazım dendiğinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın binası varmış bunu YURTKUR’a devredelim, hayırsever bunu yapsın diyerek ilk etapta 350 kişiyle bu çözülüyor, Develililer rahatlayacak. Bünyan’daki yurtta sorun var, şubat ayında Bünyan’ın sorunu çözülüyor. İncesu’yu merkez olduğu için sorun yapmıyoruz, Yeşilhisar’da henüz öğrenci sayısına ulaşamadık, belediye misafirhanesi ile sorunu çözdük ama çalışmalar devam ediyor. Öğrenciler için ulaşım konusunda da biraz daha hassas davranacağız” diye konuştu.