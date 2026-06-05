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  • Rektör Karamustafa, 'Sıfır atık yaklaşımını çalışmalarımızın her aşamasında entegre etmek, temel akademik sorumluluğumuzdur'

Rektör Karamustafa, 'Sıfır atık yaklaşımını çalışmalarımızın her aşamasında entegre etmek, temel akademik sorumluluğumuzdur'

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu Açılış Programı'na katılan Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, 'Sıfır atık yaklaşımını iklim eyleminin somut bir uygulama alanı olarak konumlandırmak ve bunu çalışmalarımızın her aşamasında entegre etmek, temel akademik sorumluluğumuzdur' dedi.

Rektör Karamustafa, 'Sıfır atık yaklaşımını çalışmalarımızın her aşamasında entegre etmek, temel akademik sorumluluğumuzdur'

Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın katılımlarıyla İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Sıfır Atık Forumu Açılış Programı düzenleniyor. Düzenlenen programa farklı üniversite rektörleri ile katılım sağlayan Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, düzenlenen formun amacının çevre hassasiyetininin insanlığın ortak geleceğini inşa eden sorumluluğu olarak ele aldığını belirtti. Rektör Karamustafa, “‘Antalya’ya Giden Yol: İklim Eylemi Olarak Sıfır Atık’ temasıyla düzenlenen forum, çevre hassasiyetini dönemsel bir tedbir olmanın ötesinde, insanlığın ortak geleceğini inşa eden köklü bir medeniyet sorumluluğu olarak ele almayı amaçlamaktadır. Sıfır atık yaklaşımını iklim eyleminin somut bir uygulama alanı olarak konumlandırmak ve bunu çalışmalarımızın her aşamasında entegre etmek, temel akademik sorumluluğumuzdur” açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi

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