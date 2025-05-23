Rektör Karamustafa: 'Toplumun temel taşı olan aile mefhumunu koruyacağız'

Kayseri Üniversitesi ve Kayseri Aile Platformu tarafından Millet Bahçesi Kayseri Mutfağı’nda program düzenlendi. Programa Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, öğretim üyeleri, Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer ve platform üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşma yapan Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, ‘aile’ kavramının önemine değinerek; “Sevgili gençler sizler bizim geleceğimizsiniz. Yan gelip yatarak bu zor coğrafyada, bu güçlü ülkenin ilelebet yaşaması lazım. Yan gelip yatarak bunu sağlamamız mümkün değil. Çok çalışacağız. Yorulacağız. Ama diğer taraftan da toplumun temel taşı olan aile mefhumunu koruyacağız. Sağlıklı toplumlar, geleceği olan toplumlar, sağlıklı aile yapılarıyla olur. Güzel yuvalar kuracağız gelecekte. Güzel evlatlar yetiştireceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye, güçlü ve nitelikli insan kaynakları ile oluşuyor. O nitelikli insan kaynağının yetişmesi de baba ocağında, ana kucağında, mahallede ve okuldan geliyor. Yükseköğretime geldiğinde elbette burada da gelişim, projemizde bu ‘Gençler Gelişiyor’ gibi bu tip projelerle de gelişiyor” diye konuştu.

Kayseri Aile Platformu Başkanı Ahmet Avanlıer ise “Aile Platformu'nu Kayseri'de resmi olarak kurduğumuz günden bu yana 8 ay oldu. 8 ay boyunca neler yapabilirizi düşündük, ülkemiz hakkında, memleketimizin daha yaşanılabilir olması hakkında. Tırnak içerisinde söylüyorum; güçlü aile, güçlü toplum mefhumunu oluşturmak ve korumak adına. Siz her şeyde olduğu gibi kıymeti gençler, bu işin öznesisiniz. Sizler ülkemizin ve dünyanın yarınlarını şekillendirecek genç beyinler, parlak fikirler ve umut dolu yüreklersiniz. Hayatınızın en enerjik, en üretken ve aynı zamanda en hassas döneminden geçiyorsunuz. Sadece geleceğin liderleri değil, aynı zamanda bugünün de sorumluluk sahipleri kişilersiniz” ifadelerini kullandı.