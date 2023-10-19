Rektör Prof. Dr. Altun, Akademisyenler ile Bir Araya Gelmeye Devam Ediyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör-Akademisyen Buluşmaları çerçevesinde Fen, Ziraat, Eğitim, Edebiyat Fakülteleri ve Araştırma Merkezleri ile Enstitülerde görevli akademisyenler ile buluştu.

Üniversitenin 25. Yıl Kapalı Yüzme Havuzu’nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Afşın Alper Cerit ile Öğretim Üyeleri katıldı. Konuşmasında İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınayan Rektör Prof. Dr. Altun, “Saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz” dedi. Akademisyenlere göreve geldikleri günden bu yana gerçekleştirilen çalışmaları anlatan Rektör Prof. Dr. Altun, hayata geçirecekleri projeler hakkında da bilgiler verdi.

Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Altun, etkinliğe katılan akademisyenlerin talep ve isteklerini dinledi.