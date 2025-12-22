Rektör Prof. Dr. Altun, 'Birlik Söyleşileri'nin Konuğu Oldu

  • Haberler
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Birlik Vakfı Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 'Birlik Söyleşileri'nin konuğu oldu.

Vakıf binasında düzenlenen etkinlikte konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr Fatih Altun, “Deprem Bilinci Oluşturmanın Önemi” konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmasında deprem hafızasının canlı tutulması gerektiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Altun, "İnsanlar en yıkıcı deprem yaşadığı zaman ilk etapta 2 ay içerisinde, sonra 4 ila 5 ay içerisinde depremin sesini dahi unutmaya başlıyorlar. Hayat devam ederken tedbirli olmaya, tedbirlerimizi artırmaya ve her daim depremle ilgili bilinci sıcak tutmak zorundayız" dedi.

6 Şubat 2023’te yaşanan depremlerinin Kayseri’deki teknik yansımalarını verilerle açıklayan Rektör Prof. Dr. Altun, sözlerine şöyle devam etti:

"Bize en çok sorulan 'Biz çok büyük bir deprem mi yaşadık?' sorusuydu. Kayseri için biz teknik olarak büyük bir deprem yaşamadık. İvme kayıtlarından baktığımızda bölgesel olarak değişmekle birlikte 4 ila 4.8 aralığında hissettiğimiz ivmeler gördük; en fazla 4.9'u gördük. Ancak yumuşak zeminli olan bölgelerde binalar sarsıntıyı daha şiddetli hissettirdi."

Rektör Prof. Dr. Altun, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

