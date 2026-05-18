Rektör Prof. Dr. Altun'dan, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' Mesajı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, mesajında şunları kaydetti;

“Aziz Türk Milleti’nin esarete boyun eğmeyerek, 19 Mayıs 1919 günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkarak bağımsızlık meşalesini yaktığı tarihi günün yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşamaktayız.

Şanlı tarihi boyunca bayrağı, vatanı ve milleti için canını feda eden Aziz Türk Milleti, 19 Mayıs 1919’da birlik ve beraberliğine kast etmeye çalışanlara gereken cevabı vermiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü gençliğe armağan etmesi, gençlere olan inancının da göstergesi olmuştur.

Gençlerimize her zaman pusula olacak 19 Mayıs 1919 tarihi bir kahramanlık destanı olarak, onlara geleceğe güvenle ilerlemelerine yol gösterici olacaktır.

‘Ey yükselen yeni nesil! Gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.’ sözü ile gençlere olan güvenini anlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, her zaman geleceğin genç nesiller ile şekilleneceğine işaret etmiştir.

Sevgili gençler; size emanet edilen bu mukaddes emaneti her zaman ileriye taşıyarak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağınıza inancımız tamdır.

Bizlere düşen görev ise bilimin ışığında teknolojik gelişmelere yön verebilen, ülkesine ve milletine hizmetkar olan genç nesillerin geleceğe güvenle ilerlemesine destek olmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”