Rektör Prof. Dr. Altun'dan TOMTAŞ'a Ziyaret

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş.'yi ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Altun'dan TOMTAŞ'a Ziyaret

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun beraberinde ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin ve Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile TOMTAŞ’ın kurulumu devam eden ve üretimin faaliyetlerinin devam ettiği tesislerini ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ziyaretinde Yönetim Kurulu Üyeleri Ferhat Çakır, Hasan Nuri Kuş, Yönetim Kurulu Danışmanı emekli Tuğgeneral Ercan Teke ve Hürjet Montaj Direktörü Ahmet Hidayet Kiraz’dan TOMTAŞ’ın mevcut üretimi ve sürdürülen projeler hakkında bilgi aldı.

Ziyarette konuşan Rektör Prof. Dr. Altun, TOMTAŞ’ın havacılık alanında önemli kuruluşlar arasında yer aldığına dikkat çekerek, ev sahipliğinden dolayı TOMTAŞ yönetimine teşekkür etti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Murat Kelek'ten Hayrullah Şahin'e Hayırlı Olsun Ziyareti
Murat Kelek’ten Hayrullah Şahin’e Hayırlı Olsun Ziyareti
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Araç kurşunlama nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Operasyonda Yaralanan Polis Memuruna, Hulusi Akar'dan Ziyaret
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Melikgazi'de Mobil Sıfır Atık Toplama ve Eğitim Aracı ile Çevre Bilinci Aşılanıyor
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Kayseri'de Ulaşımda Büyük Yatırım: 5 Yeni Katlı Kavşak
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Servis ile otomobil çarpıştı: 14 yaralı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!