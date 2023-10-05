Rektör Prof. Dr. Altun, Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi'ni inceledi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kampüs içerisinde yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek olan Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

PAYLAŞ
  • 05.10.2023 09:35
  • Güncelleme: 05.10.2023 11:00
Rektör Prof. Dr. Altun, Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi'ni inceledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kampüs içerisinde yapımı tamamlanan ve önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleştirilecek olan Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ile birlikte Hayırsever San Ailesi tarafından yapımı üstlenilen Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Çocuk Eğitim Merkezi hakkında yetkililerden bilgiler alan Rektör Prof. Dr. Altun, “Üniversitemizdeki akademik ve idari personelimizin mesai saatlerinde çocuklarının güvenilir, rahat ortamda eğitim alabilmeleri için modern bu ortamı üniversitemize kazandıran Hayırseverimiz Mehmet San’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi’nin modern bir kreş binası olarak hizmet vereceğini belirten Rektör Prof. Dr. Altun, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde merkezin açılışının gerçekleştirileceğini söyledi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bakan Özhaseki, 'Bu ülkede 20 yıldır istikrar var'

Bakan Özhaseki, “Bu ülkede 20 yıldır istikrar var”

Hulusi Akar: 'Şehidimizin kanı yerde bırakılmadı'

Hulusi Akar: 'Şehidimizin kanı yerde bırakılmadı'

MHP'li Özdemir: 'Türkiye illaki Avrupa Birliği'ne üye olmaya mecbur değildir fakat Avrupa Birliği her yönden Türkiye'ye muhtaç haldedir'

MHP'li Özdemir: 'Türkiye illaki Avrupa Birliği'ne üye olmaya mecbur değildir fakat Avrupa Birliği her yönden Türkiye'ye muhtaç haldedir'

Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri bu sergide

Kayseri'nin tarihi ve doğal güzellikleri bu sergide

Kadın Girişimci Melekoğlu, '25'e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz'

Kadın Girişimci Melekoğlu, “25’e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz”

11. Cumhurbaşkanı Gül Kayseri'ye geliyor

11. Cumhurbaşkanı Gül Kayseri’ye geliyor

Çok Okunanlar
1
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

2
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

3
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

4
40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

40 Yaş Üstü 3. Akkışla Dostluk Turnuvası Başladı

5
Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

Sansürsüz 'Çerkes Ethem Sempozyumu'

6
Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

Konut dışı emlak satışlarında artış sürüyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Talasgücü Belediyespor 1 haftada 3 maç yapacak

Talasgücü Belediyespor 1 haftada 3 maç yapacak

Akar Talas Gençlik Merkezi'nde Öğrencilerle Buluştu

Akar Talas Gençlik Merkezi'nde Öğrencilerle Buluştu

DAHA FAZLA
Deprem sonrası ağır ve orta hasarlı binaların doğalgaz elektrik su gibi abonelikleri neden kesilmiyor? 

Deprem sonrası ağır ve orta hasarlı binaların doğalgaz elektrik su gibi abonelikleri neden kesilmiyor? 

Çocuk Kütüphanesinde Hayvanları Koruma Farkındalığı Etkinliği

Çocuk Kütüphanesinde Hayvanları Koruma Farkındalığı Etkinliği

Rektör Prof. Dr. Altun, Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi'ni inceledi

Rektör Prof. Dr. Altun, Kadriye San Çocuk Eğitim Merkezi'ni inceledi

Sosyal medya profiline 'karanlıktayım anne' yazan şahıs ağaçta asılı bulundu

Sosyal medya profiline 'karanlıktayım anne' yazan şahıs ağaçta asılı bulundu

ERVA Projesi Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

ERVA Projesi Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi