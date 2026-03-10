Rektör Prof. Dr. Altun, Öğrenciler ile İftar Yaptı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerin iftar menüsüne destek veren Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı hayırsever Hacı Bekir Kuzucu ile birlikte öğrencilerle İftar yaptı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrencilerin iftar yemeğine katkı sunan Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hayırsever Hacı Bekir Kuzucu ile ERÜ Öğrenci Yemekhanesi’nde öğrenciler ile iftarda bir araya geldi. 

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, iftar öncesi tek tek masaları dolaşarak öğrenciler ile sohbet etti.

İftar programında Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Uyar, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ve Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile Dr. Oktay Musa Kayırga da eşlik etti.

