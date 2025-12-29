Rektör Prof. Dr. Altun, Öğrenciler ile Yemek Yedi

Göreve geldiği günden bu yana öğrenciler ile her zaman bir araya gelmeye özen gösteren Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, bugünkü öğle yemeğini öğrenciler ile yedi.

Öğrenci yemekhanesinde öğrenciler ile bir araya gelen  Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, yemek öncesi masaları tek tek dolaşarak öğrenciler ile sohbet etti.

Tabldotta öğle yemeği yiyen Rektör Prof. Dr. Altun, yemek boyunca öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a yemekte; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık,  Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr.  Oktay Musa Kayırga, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ve Hayırsever Mehmet San’da eşlik etti.  

Haber Merkezi

