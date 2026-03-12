  • Haberler
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kayseri İl Eğitim Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Okuyan Gençlik Düşünen Toplum' etkinliğinin konuğu Rektör Prof. Dr. Fatih Altun oldu.

İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra; İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. 

Etkinliğin konuşmacısı Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından L.N. Tolstoy'un “İnsan ne ile Yaşar” kitabı tahlil edildi. 

Rektör Prof. Dr. Altun, konuşmasında TDV tarafından düzenlenen  güzel bir etkinlikte gençler ile bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Kitap okumanın hayli önemli bir konu olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, Tolstoy’un kitabından kesitleri öğrenciler ile paylaştı. 

            Tolstoy’un yaşadığı dönemlerin savaşların olduğu, sanayi devriminin yeni yapıldığı ve daha çok köyden şehre nüfus akımlarının olduğu dönemler olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Altun, Tolstoy’un kitabında şehirleşmenin insan hayatındaki etkiyi anlatmaya çalıştığını söyledi.

        Etkinlik, TDV tarafından eğitim desteğinde bulunulacak öğrencilerin kura çekiminin ardından sona erdi.

Haber Merkezi

Rektör Prof. Dr. Altun, Öğrencilerle Kitap Tahlili Yaptı
