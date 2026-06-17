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Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'dan Özel Öğrencilere Ziyaret

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 80'inci Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, özel öğrenciler ile bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'dan Özel Öğrencilere Ziyaret

80’inci Yıl İşitme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Okul Müdürü Mustafa Gürbüz’den okul hakkında bilgi aldı. Ziyaretinde öğrenciler ile yakından ilgilenen Rektör Prof. Dr. Altun, öğrenciler tarafından sergilenen dans gösterisini izledi. Renkli görüntülere sahne olan dans gösterisinin ardından Rektör Prof. Dr. Altun, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği Rektör Prof. Dr. Altun öğrenciler ile işaret dili ile iletişim kurarak, sohbet etti.
Ziyaret, öğrenciler ve öğretmenlerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Haber Merkezi

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