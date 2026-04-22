Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' Mesajı

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde açılarak ‘Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ prensibini benimsemiştir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1924’te bayram olarak ilan ettiği 23 Nisan, 1929 yılında çocuklara armağan edilmiş ve bu tarihten itibaren bütün yurtta 'Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' olarak coşkuyla kutlanmaya başlanmıştır.

Tarihimizin dönüm noktalarından olan 23 Nisan, şanlı tarihi boyunca esarete boyun eğmeyen aziz Türk Milleti’nin egemenliğinin en güçlü simgelerinden biridir.

Bizler, Erciyes Üniversitesi mensupları olarak bilimin ışığında, milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesini ve milletini seven genç nesilleri yetiştirmeye dün olduğu gibi bugün de devam etmekteyiz.

Sevgili çocuklar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak olan sizsiniz.’ sözünde dediği gibi sizler, bizim geleceğimiz ve yarınlarımızsınız. Sizler, bilime açık, okuyan, araştıran, çalışkan ve sorumluluk sahibi bireyler olarak Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarıp küresel bir güç haline getireceksiniz. Karşılaştığınız her türlü zorluğa rağmen vatanınız, devletiniz ve milletiniz için var gücünüzle çalışacağınıza dair inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyorum.”