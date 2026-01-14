Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un Miraç Kandili Mesajı

Mesajında Tüm İslam Alemi’nin Miraç Kandili’ni tebrik eden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, şunları kaydetti;

“Mübarek üç ayların içinde yer aldığımız şu günlerde Miraç Kandili’ne ulaşmanın sevincini hep birlikte yaşamaktayız.

Kandiller, gönüllerimizi aydınlatan, manevi değerlerimizin güç kazanmasına vesile olan müstesna günlerdir.

Miraç Gecesi de âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (sav)’in, Mescidi Haramdan, Mescid-i Aksa’ya sonrada Yüce Allah’ın emriyle Hz. Cebrail’in eşliğinde göğe yükseldiği bereket yüklü mukaddes bir gecedir.

Ellerimizi semaya açtığımız bu önemli gecede kırgınlıkları bertaraf ederek, sevginin, hoşgörünün, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine özen göstermeliyiz.

Bu anlamlı gecede bizler, Gazze başta olmak üzere, mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarının biran evvel son bulması ve yeryüzünde barış ile insanlığın hâkim olması için dualarımızda yer vermeyi de unutmamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle; Miraç Kandili’nin başta akademik ile idari personelimize, öğrencilerimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini cenab-ı Allah’tan niyaz ediyor, Miraç Kandili’nizi tebrik ediyorum.”