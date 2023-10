IHAAW091423-EGT/2-10-2023 - Rektör Uslu’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı (Fotoğraflı) Sema Tekeli NİĞDE (İHA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Heyecanla beklenen 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının Üniversitede 2 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başladığını belirten Rektör Uslu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Üniversitemizde heyecanla beklediğimiz 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 2 Ekim Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. Yeni akademik yılın ülkemize ve Üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Anadolu’nun yükseköğretim ve bilimde parlayan yıldızı Üniversitemiz, bu yıl da en çok tercih edilen üniversiteler arasında ilk sıralarda yer aldı. Üniversitemiz geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2023 tercih döneminde de kontenjanlarının yüzde 100’den fazlasını doldurdu. Mevcut öğrencilerimizin yanında üniversitemizde öğrenim görme hakkı kazanan 6025 yeni öğrencimizi Niğde’miz ve Üniversitemizde ağırlamanın heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz. Yaklaşık 28 bin öğrencisi ve iki bine yakın personeliyle her geçen gün gelişerek büyüyen Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ailesi olarak, 30 yılı aşkın tarihimiz ve güçlü kurumsal yapımızla her zaman daha iyi noktaları hedefliyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sevgili öğrenciler, Üniversitemizin değerli akademik ve idari personeli; Geçtiğimiz eğitim öğretim yılı ülkemiz açısından çok zor geçen bir dönem oldu. 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi tüm ülkemizi etkiledi. Çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti ve önemli sayıda yaralılarımız oldu. Bu felakette Üniversitemizden de kayıplar verdik. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımız ile Üniversitemiz öğretim elemanı ve öğrencilerini rahmetle anıyorum. Allah bizlere bir daha benzer felaketler yaşatmasın. İnanıyorum ki bundan sonraki dönemlerde acı kayıplarımızı her zaman hatırlayarak ülkemizi eğitim, bilim, teknoloji ve kültür-sanatta çok daha iyi noktalara taşımaya çalışacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.” vecizesinden ilhamla her ne şartta olursa olsun işimizi en iyi şekilde yapma gayreti içinde olacağız. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı’nın ülkemize ve Üniversitemize hayırlı olmasını diler, hep birlikte başarılarla dolu bir yıl geçirmeyi temenni ederim.” (AG-Y) 2.10.2023 09:15:26 TSI NNNN