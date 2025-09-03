RektörAltun, Tıp Fakültesi Öğrencileri ile Bir Araya Geldi

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga ile birlikte öğrenci yemekhanesinde Tıp Fakültesi öğrencileri ile öğle yemeğinde bir araya geldi.

Öğrenciler ile tabldotta yemek yiyen Rektör Prof. Dr. Altun, yemek masalarını tek tek dolaşarak öğrencilerin talep ve isteklerini dinledi

Uzun süre öğrenciler ile sohbet eden ve 2025-2026 Akademik yılında öğrencilere başarılar dileyen Rektör Prof. Dr. Altun, “Öğrencilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Bizim gençlerimize ve gençlerimizin yeni fikirlerine ihtiyacımız var. Bugünde Tıp Fakültemiz öğrencileri döneme erken başladıkları için onlar ile bir araya geldik. Bugün onlar ile dertleşip onların talep ve isteklerini dinledik. Tüm öğrencilerimize 2025-2026 eğitim-öğretim yılında başarılar diliyorum” dedi.