Remax Uzmanı Yılmaz Değerlendirdi: Gayrimenkul Piyasasında Durağan Seyir

Remax Gayrimenkul Danışmanı İsmet Yılmaz, raporun sonuçlarını değerlendirerek, “Yatırımcılar artık hızlı kazançtan çok istikrarlı değer artışına yöneliyor. Emtia fiyatlarındaki dalgalanma, gayrimenkulü yeniden güvenli liman haline getirdi” dedi.

Verilere göre, Türkiye genelinde Ocak 2026’da 34 bin 69 ilk el, 77 bin 411 ikinci el konut satışı gerçekleşti. Şubat ayında ise 37 bin 785 ilk el, 86 bin 764 ikinci el satış yapıldı.

Kayseri’de toplam 2 bin 519 konut satışı kaydedilirken, satışların %69,7’si ikinci el, %30,3’ü ilk el konutlardan oluştu.

Yılmaz, “Ocak ayında ilk el satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %2,1 düşerken, ikinci el satışlarda %5,6 azalma görüldü. Şubat ayında ise toplam satışlar %5,9 artışla 124 bin 549’a yükseldi. Bu tablo, piyasanın yavaş ama dengeli bir toparlanma sürecine girdiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Nisan 2026 kira artış oranı %32,82 olarak açıklandı. Yılmaz, bu oranın özellikle büyük şehirlerde kiracı ve ev sahibi ilişkilerini yeniden şekillendireceğini belirterek, “Kira artışları yatırımcıyı satıştan ziyade kiralama yönüne itiyor. Bu da piyasada arz-talep dengesini yeniden kuracak” değerlendirmesinde bulundu.

Rapor, gayrimenkulün kısa vadede dalgalı ancak uzun vadede istikrarlı bir yatırım aracı olmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.