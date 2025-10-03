Renk körlüğü: Görme bozukluğu erken tanıyla yönetilebiliyor

  • Haberler
Renk körlüğü, özellikle kırmızı, yeşil ve mavi tonlarını ayırt etmede zorluk yaratan yaygın bir görme bozukluğudur. Genetik sebepler ve çevresel faktörlerle ortaya çıkabilen bu durum, çoğunlukla erkeklerde daha sık görülür. Erken tanı ve özel gözlüklerle renkleri daha iyi ayırt etmek mümkün olsa da, kesin bir tedavisi bulunmuyor.

Günlük yaşamda sıkça rastlanan görme bozukluklarından biri olan renk körlüğü, özellikle kırmızı, yeşil ve mavi tonlarının ayırt edilmesinde zorluk yaşanmasına neden oluyor. Uzmanlara göre renk körlüğü, gözde bulunan retina tabakasındaki ışığa duyarlı hücrelerin (konilerin) normal çalışmamasından kaynaklanıyor. En yaygın türü kırmızı-yeşil renk körlüğü olarak bilinirken, daha nadir olarak mavi-sarı renk körlüğü ve tam renk körlüğü de görülebiliyor. Hastalığın genellikle genetik olduğunu belirten uzmanlar, erkeklerde kadınlara oranla daha sık görüldüğüne dikkat çekiyor. Renk körlüğü, çoğu zaman doğuştan ortaya çıkarken, bazı göz hastalıkları, yaşlanma, ilaç kullanımı veya göz yaralanmaları sonradan da bu soruna yol açabiliyor. Uzmanlar, renk körlüğünün kesin bir tedavisinin bulunmadığını ancak özel filtreli gözlükler ve lensler sayesinde hastaların renkleri daha iyi ayırt edebildiğini vurguluyor. Ayrıca renk körlüğü testi ile bireylerin erken yaşta bu durumu öğrenmelerinin, eğitim ve meslek seçiminde önemli rol oynadığına dikkat çekiliyor.

