Res'en Atama Mağduriyeti Derinleşiyor: Eğitimciler Norm Güncellemesi Bekliyor

Arslantürk, mazeretleri nedeniyle görev yerini değiştiremeyen öğretmenlerin il/ilçe millî eğitim müdürlükleri emrine atanmasının olumlu bir adım olduğunu belirtirken, bu öğretmenlerin şimdi res’en atama sürecine dahil edilmesinin yeni mağduriyetler doğurduğunu ifade etti.

Bazı öğretmenlerin, mazeretlerinin bulunduğu merkez ya da taşra ilçelerden 80-90 kilometre uzaklıktaki başka ilçelere atanacaklarına dair şikayetlerin geldiğini aktaran Arslantürk, norm kadro belirleme sürecinin henüz sağlıklı şekilde yürütülemediğine dikkat çekti. Öğrenci sayılarının ve ders seçimlerinin netleşmemesi, depremden etkilenen bölgelerdeki okul inşaat ve tadilat süreçlerinin devam etmesi gibi nedenlerle norm kadro sayılarında ciddi değişkenlikler yaşanabileceğini vurguladı.

Arslantürk, özellikle aile bütünlüğü sorunu yaşayan öğretmenlerin daha fazla mağdur edilmemesi gerektiğini belirterek, “Mazeretlerinin bulunduğu yerlere atamaları yapılamayan öğretmenler res’en atamaya tabi tutulmamalıdır. Eğer böyle bir atama yapılacaksa, Bakanlık norm kadro güncellemelerini mutlaka beklemelidir” çağrısında bulundu.