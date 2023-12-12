RES' ile bütün tramvayların enerjisi karşılanacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Ulaşım A.Ş. aracılığı ile ihale aşamasına geldiği Rüzgr Enerji Santrali (RES) sayesinde, tramvayların elektrik ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak.

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  • 12.12.2023 10:45
  • Güncelleme: 12.12.2023 17:26
RES' ile bütün tramvayların enerjisi karşılanacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde hizmet veren Ulaşım A.Ş. aracılığı ile ihale aşamasına geldiği Rüzgâr Enerji Santrali (RES) sayesinde, tramvayların elektrik ihtiyaçlarının tamamını karşılayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı Meclis Toplantısı’nda Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut tarafından gerçekleştirilen sunumda, kamu hizmeti sunan Ulaşım A.Ş. faaliyetleri ile kurulma aşamasında olan ve ihale aşamasına gelen RES projesi hakkında bilgiler paylaşıldı.

RES ile raylı sistemin bütün elektrik ihtiyacı karşılanacak

Yenilenebilir temiz enerjiden faydalanmak ve çevreci bir üretimin gerçekleştirilmesi amacıyla İncesu Fırınönü mevkiinde belirlenen alanda toplam 22 megavatlık 4 adet türbin kurulmasının planlandığını, başvurularının yapıldığını ve devreye alma çalışmasının yapılması için ihale sürecinde bulunduklarını ifade eden Canbulut, karbon emisyonunda yıllık 14 bin 883 ton azaltım sağlayacak RES projesi ile raylı sistemin bütün elektriğinin karşılanacağını anlattı. Gerçekleştirilen sunumda, 22 milyon 500 bin Euro maliyeti olan yenilenebilir enerji projesinin, sektöründeki en büyük ve tek RES projesi olduğu belirtildi.

Ulaşım A.Ş.’nin hamleleri ile 2023 yılında 42 milyon TL’lik kazanım

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Canbulut, Büyükşehir Meclisi Aralık Ayı Toplantısı’ndaki sunumunda ayrıca, yerlileştirilen sistemler ve yapılan iyileştirmeler neticesinde milyonlarca liralık mali kazanım sağladıklarını ifade etti. 10 başlık halinde yapılan hamlelerle, 2023 yılında toplam 42 milyon 98 bin 330 TL’lik mali kazanım elde edildiğini dile getiren Canbulut, Ulaşım A.Ş.’nin kamu hizmetinde olan bir kuruluş olduğunu vurguladı.

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İHA

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