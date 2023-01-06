Reşadiye Sosyal Tesisi'nde sona doğru

Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelerde bir süre önce başlattığı sosyal tesis yapım çalışmaları kış şartlarına rağmen hız kesmiyor. Bu çerçevede Reşadiye Mahallesinde de inşaatına başlanan ve yapımı devam eden sosyal tesiste sona gelindi.

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  • 06.01.2023 11:49
  • Güncelleme: 06.01.2023 13:27
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Reşadiye Sosyal Tesisi'nde sona doğru
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin kırsal mahallelerde bir süre önce başlattığı sosyal tesis yapım çalışmaları kış şartlarına rağmen hız kesmiyor. Bu çerçevede Reşadiye Mahallesinde de inşaatına başlanan ve yapımı devam eden sosyal tesiste sona gelindi.

Geride bıraktığımız Ekim ayı içerisinde temeli atılan ve inşaat çalışmaları hızla devam eden sosyal tesis, tamamlandığında bünyesinde barındırdığı imkânlarla birden fazla ihtiyaca cevap verebilecek. 473 metrekare alana sahip olan tesis içerisinde, sporcular için ayrılmış özel kat, 1 adet fırın ve çok amaçlı salon bulunurken kadınlar için de özel bir bölüm yer alıyor. Başta düğün, nişan, cenaze, asker uğurlaması gibi topluca bir araya gelinen etkinliklerde kullanılacak olan sosyal tesis, ayrıca diğer günlerde mahalle sakinlerinin oturup çay içtiği, birbirini görüp sohbet ettiği mekân olarak işlev görecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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