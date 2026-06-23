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Resen Ritim Topluluğu'ndan telasemi ve lösemi hastalarına moral konseri

Kayseri'de, aralarında zabit katibi, avukat, doktor, mübaşir ve infaz koruma memurunun bulunduğu Resen Ritim Topluluğu, telasemi ve lösemi hastalarına moral konseri verdi.

Resen Ritim Topluluğu'ndan telasemi ve lösemi hastalarına moral konseri

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen konsere, talasemi ve lösemi hastalar ile aileleri katıldı. Resen Ritim Topluluğu üyesi zabıt katibi Emre Taştan, “Bu etkinliğin bizim için manevi değeri çok önemliydi. Buraya talasemi ve lösemi hastaları için geldik. Onlar için bir şey yapmak bizim için çok önemliydi. Katılım nedeniyle çok mutluyuz. Müzik grubumuz 28 kişiden oluşuyor ama böyle bir etkinliği duyan müzisyen arkadaşlarımız da bizlere eşlik etmek istedi. Bu konserde 34 kişiyiz. Kendileri bize keyifle eşlik etti. Bu tür etkinliklere devam etmek istiyoruz. Topluluğumuzun güzelliğini göstermek istiyoruz. Başka platformlarda görüşmeyi diliyorum” diye konuştu. 

Konserde Resen Ritim Topluluğu üyeleri birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Müzikseverlerde şarkılara eşlik etti. Güzel geçen konser izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. 

Haber Merkezi

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